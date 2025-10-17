Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες.

Από το Σάββατο 18 Οκτωβρίου τα απογευματινά δρομολόγια του Οδοντωτού σιδηροδρόμου αναστέλλονται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει ότι οι αμαξοστοιχίες θα εκτελούνται μόνο τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ώστε τα δρομολόγια να ολοκληρώνονται πριν τη δύση του ηλίου.

Προγραμματισμένα δρομολόγια:

Από Διακοπτό:

Αμαξοστοιχία 1330 – 09:52

Αμαξοστοιχία 1332 – 12:17

Από Καλάβρυτα:

Αμαξοστοιχία 1331 – 11:04

Αμαξοστοιχία 1333 – 13:37

Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσαρμόσουν ανάλογα τα σχέδιά τους και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Hellenic Train.