Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών στο Κιλκίς.

Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός σε πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους, στο Κιλκίς, το βράδυ της Τετάρτης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για καβγά ανάμεσα σε ομάδα ατόμων με έναν άνδρα, έξω από το ξενοδοχείο, που πήρε αιματηρή τροπή. Κάποια στιγμή, ένας από την ομάδα έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άνδρα.

Ο άνδρας περπάτησε μέχρι τον εσωτερικό χώρο του ξενοδοχείου, όπου έπεσε νεκρός. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο φέρεται να είναι αλλοδαποί. Πηγές της ιστοσελίδας voria αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο το αιματηρό επεισόδιο να σχετίζεται με διακίνηση μεταναστών.