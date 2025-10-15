Στα δύο κύματα κακοκαιρίας αναφέρεται σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Στα δύο κύματα κακοκαιρίας αναφέρεται σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως αναφέρει, και οι δύο διαταραχές θα έρθουν από τα δυτικά και θα επηρεάσουν την ΄χωρα για λίγες ώρες το κάθε ένα από αυτά.

Όπως τονίζει, το νερό που θα πέσει στη δυτική Ελλάδα θα είναι αρκετό ενώ θα επηρεαστούν και η κεντρική Στερεά, η Πελοπόννησο αλλά και τα νοτιότερα τμήματα της Θεσσαλία.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αξιόλογη η συγκομιδή νερού για την δυτική Ελλάδα το επόμενο πενθήμερο...»

Καλημέρα!

Δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας.

Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα-Σάββατο μεσημέρι) και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ.

Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες.

Οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ ( νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

