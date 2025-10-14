Ο τυχερός λαχνός της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε τζάκποτ.

Τον πίνακα κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΠΑΠ.

Στην 41η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 51520, σειρά η 10η και στοιχείο το Ε.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.080.000 ευρώ περίπου.

Τα κέρδη της 41ης κλήρωσης διαμορφώνονται ως εξής: ο αριθμός 51520 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 1η, 9η και 110η, και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 ευρώ κερδίζει ο 11417. Επίσης από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 1643, 18564, 27333, 43460, 46244, 62212, 67390, 74277 και 78494.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα κερδών.