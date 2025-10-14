Η χώρα κινείται σήμερα, 14 Οκτωβρίου, σε απεργιακούς ρυθμούς, καθώς η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και πλήθος συνδικάτων έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή.

Οι συγκεντρώσεις για την απεργία πραγματοποιούνται στην Αθήνα και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, με βασικά αιτήματα την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων, αυξήσεις στους μισθούς και την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στην πρωτεύουσα, οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με κεντρικό σύνθημα «Είμαστε άνθρωποι και οχι μηχανές» οι διαδηλωτές ζητούν την εδώ και τώρα απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου που καθιερώνει το 13ωρο και καταστρατηγεί την 11ωρη συνεχούμενη ανάπαυση των εργαζομένων.

Τα μέλη του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στις 10:00 στα Προπύλαια, ενώ η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα ξεκίνησε στις 11:00 στο Σύνταγμα. Το κέντρο της πόλης παραμένει κλειστό λόγω των κινητοποιήσεων.

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αθήνας θα κινηθούν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ, για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί. Οι εργαζόμενοι του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ - ΟΣΥ συμμετέχουν στην απεργία με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00).

Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ, με κοινή απόφαση τους, ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2 & 3, Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.

Κανένα δρομολόγιο δε θα πραγματοποιηθεί σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, όπως ενημέρωσε η Hellenic Train, λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.

Απεργία έχουν προκηρύξει τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία». Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων.