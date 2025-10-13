Η 60χρονη εκπαιδευτικός «έσβησε» μέσα στο σχολείο πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Θρήνο και σοκ έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Λαμίας ο αιφνίδιος θάνατος μιας 60χρονης εκπαιδευτικού, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Δευτέρας, την ώρα που ετοιμαζόταν να μπει για μάθημα στο σχολείο όπου υπηρετούσε.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά σε συναδέλφους και μαθητές σύμφωνα με το lamiareport.gr. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να την επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η αιτία του θανάτου αποδίδεται πιθανότατα σε καρδιακό επεισόδιο, ενώ τα ακριβή αίτια θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία - νεκροτομή που θα διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.