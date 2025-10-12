Η Ελληνική Αστυνομία αναζητά τους δράστες της αιματηρής επίθεσης.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) στη Θεσσαλονίκη μεταξύ Σύρων υπηκόων.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 16:30 στην οδό Καραολή και Δημητρίου στην περιοχή του Βαρδάρη, ένας 22χρονος Σύρος δέχθηκε επίθεση από τρεις ομοεθνείς του.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, οι τρεις άνδρες επιτέθηκαν στον 22χρονο ενώ ένας από αυτούς τράβηξε μαχαίρι και τον μαχαίρωσε στον μηρό.

Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Το θύμα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο εφημερεύον νοσοκομείο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.