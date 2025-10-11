Αρνήθηκαν να τον παραλάβουν.

Γονείς στην Πάτρα άφησαν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χθες το απόγευμα, πατέρας πήγε τον 17χρονο γιο του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, μετά το τέλος του προγράμματος, όταν οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς να παραλάβουν το παιδί, εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του, θέτοντας τον ανήλικο σε κίνδυνο.

Τελικά, το παιδί παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 10 το βράδυ, προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

Οι γονείς αναζητούνται.