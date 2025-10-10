Εντοπίστηκαν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στον Άγιο Παντελεήμονα.

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία, έπειτα από τον εντοπισμό ενός νεκρού και ενός τραυματία σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεκρός εντοπίστηκε ακινητοποιημένος με δεματικά καλωδίων, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σεράφη. Πρόκειται για 31χρονο άνδρα ουκρανικής καταγωγής, με πολωνικό διαβατήριο, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Ο τραυματίας, ένας 48χρονος Ουκρανός, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ο 48χρονος φέρεται να ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με τα όσα τους είπε, στο διαμέρισμα μπήκαν τέσσερα άτομα, τους έδεσαν και τους ξυλοκόπησαν, με συνέπεια ο 31χρονος να αφήσει την τελευταία του πνοή, ενώ τραυμάτισαν τον ίδιο. Ο 48χρονος κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την αστυνομία.