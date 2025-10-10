Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία, έπειτα από τον εντοπισμό ενός νεκρού και ενός τραυματία σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεκρός εντοπίστηκε ακινητοποιημένος με δεματικά καλωδίων, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σεράφη. Πρόκειται για 31χρονο άνδρα ουκρανικής καταγωγής, με πολωνικό διαβατήριο, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Ο τραυματίας, ένας 48χρονος Ουκρανός, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
Ο 48χρονος φέρεται να ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με τα όσα τους είπε, στο διαμέρισμα μπήκαν τέσσερα άτομα, τους έδεσαν και τους ξυλοκόπησαν, με συνέπεια ο 31χρονος να αφήσει την τελευταία του πνοή, ενώ τραυμάτισαν τον ίδιο. Ο 48χρονος κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την αστυνομία.