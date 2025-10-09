Ο Yφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος, διαβεβαίωσε ότι το έργο βρίσκεται «στον πολύ κοντινό ορίζοντα».

Στο προσκήνιο επανέρχεται η επέκταση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος έως την Τσακώνα, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με την «Ολυμπία Οδός Α.Ε.», εξετάζει τρία εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης μέσω παραχώρησης.

Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Olympia Forum VI, υπογράμμισε ότι το έργο –προϋπολογισμού περίπου 700 εκατ. ευρώ– βρίσκεται «στον πολύ κοντινό ορίζοντα» και αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και CEO της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτη Παπανικόλα, έχει ήδη ολοκληρωθεί το 85% του υφιστάμενου έργου Πάτρα – Πύργος, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αισθητή μείωση των ατυχημάτων. Το τμήμα του Αγίου Ανδρέα αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ προχωρούν οι συνδέσεις με Κυλλήνη και Άραξο.