Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι και ο εγκέφαλος του κυκλώματος, που εκμεταλλευόταν πάνω από 100 αλλοδαπούς από Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές κ.λπ.

Ένα τεράστιο κύκλωμα εκμετάλλευσης εργατών γης εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστό και ως ελληνικό FBI.

Την Τετάρτη δόθηκαν στη δημοσιότητα πλάνα και εικόνες από την επιχείρηση αλλά και τις άθλιες συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι εργάτες γης. Το κύκλωμα δρούσε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Μεσσηνία, Ηλεία, Βοιωτία και Άργος και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις και 170 προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες είναι κυρίως άτομα από Πακιστάν και Μπαγκλαντές, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν πάνω από 100 αλλοδαπούς από Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές κ.λπ, τάζοντάς τους ιδανική εργασία στη χώρα. Τα μέλη του κυκλώματος, όμως έπαιρναν σχεδόν όλο το μεροκάματο του κάθε εργάτη, που έδιναν οι εργοδότες, με αιτιολογία ότι τους έδιναν φαγητό, διαμονή, ρούχα και νερό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανάμεσα στους δράστες ήταν και μια γυναίκα από το Νεπάλ, που εντόπιζε τα υποψήφια θύματα. Τα μέλη του κυκλώματος προσέλκυαν τα θύματά τους με ψεύτικα βίντεο στο ΤikTok, που απεικόνιζαν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και διαμονή σε ωραία καταλύματα. Αφού τους έφερναν στην χώρα, τους άρπαζαν τα έγγραφα και τους ανάγκαζαν να εργάζονται ως εργάτες γης, ενώ τους στοίβαζαν όλους μαζί σε άθλια καταλύματα.

Η εκμετάλλευση τους γινόταν κυρίως από Πακιστανούς ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 μέλη της οργάνωσης ανάμεσα τους και ο φερόμενος αρχηγός καθώς και 6 ακόμα άτομα.

{https://www.youtube.com/watch?v=laP1jQwsgYM}

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddcnwqxhk7lt?integrationId=40599y14juihe6ly}