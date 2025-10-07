Στην 40η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 43726, σειρά η 8η και στοιχείο το Ε.

Τα κέρδη του τρίδυμου λαχνού της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΠΑΠ.

Στην 40η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 43726, σειρά η 8η και στοιχείο το Ε.

Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τον αριθμό 43726, στην 8η, 9η και 7η σειρά και κερδίζει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ. Από την πρόσθετη κλήρωση δεν προέκυψε χρηματοδότηση του μεγάλου λαχνού και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο Ε του πρώτου λαχνού κερδίζει 200.000 ευρώ ενώ τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 250.000 ευρώ. Ο λαχνός 43726 στην 8η σειρά και στοιχεία Α,Β,Γ και Δ κερδίζει 50.000ευρώ ενώ από 25.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό, στοιχεία Α-Ε στην 7η και 9η σειρά. Ο αριθμός 43726, στοιχείο Α-Ε στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ.

Επίσης, 5.000 ευρώ κερδίζει ο λαχνός 3623, ενώ από 1.000 οι λαχνοί με τους αριθμούς: 10770, 19539, 35666, 38450, 54418, 59596, 66483, 70700 και 73849.