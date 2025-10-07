Ολοκληρώθηκε η 40η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.070.000 ευρώ.

Στην 40η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 43726, σειρά η 8η και στοιχείο το Ε.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί. Από την πρόσθετη κλήρωση προέκυψε ο αριθμός 86. Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τον αριθμό 43726, στην 8η , 9η και 7η σειρά και κερδίζει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ. Από την πρόσθετη κλήρωση δεν προέκυψε χρηματοδότηση του μεγάλου λαχνού και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο Ε του πρώτου λαχνού κερδίζει 200.000 ευρώ ενώ τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 250.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 3323 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

