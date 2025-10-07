Παραμένει στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι, συνεχίζοντας για 23η ημέρα την απεργία πείνας.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 23η μέρα στο Σύνταγμα, αναμένοντας τις εξελίξεις με την άδεια για τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του. «Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης, ο Πάνος Ρούτσι.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση, έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είμαι εδώ».

Στη νέα δήλωσή του ο κ. Ρούτσι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει μέχρι να λάβει επίσημη διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά του — δηλαδή να διενεργηθούν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του.

Στις 8 θα μιλήσουν εκ νέου τόσο η κα Κωνσταντοπούλου όσο και ο Πάνος Ρούτσι, όπου θα αποφασιστούν και τα επόμενα βήματα. «Στις 8 το βράδυ θα κάνουμε δηλώσεις μαζί με τον Πάνο Ρούτσι και ελπίζω μέχρι εκείνη την ώρα αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων με τις παραγγελίες και τις δικογραφίες, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούστι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχθές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές. Όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα και να τα σταματήσουν, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», δήλωσε από το Σύνταγμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

O κ. Ρούτσι περιμένει να αποτυπωθούν εγγραφώς οι δεσμεύσεις για έγκριση για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του.

