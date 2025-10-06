Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα η είδηση ότι 45χρονος εντοπίστηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, ο άνδρας έπεσε από το ύψος της γέφυρας και κατέληξε στο χερσαίο κομμάτι, όχι στη θάλασσα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 45χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

