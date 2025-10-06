Επιτήδειοι προσποιούμενοι αστυνομικούς απέσπασαν κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες επικοινώνησαν με έναν άνδρα και, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία, τον έπεισαν να τους παραδώσει πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα. Από τη μονοκατοικία του στο Χαλάνδρι αφαίρεσαν κοσμήματα και μετρητά αξίας περίπου 800.000 ευρώ.

«Έχετε πολλά λεφτά θα μου δώσετε 200.000€, γιατί αλλιώς θα έρθω και θα σας σφάξω»

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, συνελήφθησαν μέλη της συγκεκριμένη σπείρας, ενώ άλλος ένας που λογίζεται ως «εγκέφαλος» της επιχείρησης αναζητείται από τις Αρχές. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, το οποίο εφιστά την προσοχή των πολιτών απέναντι σε παρόμοια περιστατικά εξαπάτησης.

Θύμα των απατεώνων μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR: «Στην αρχή μας έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο και μας έλεγε ξέρω ότι έχετε πολλά λεφτά θα μου δώσετε 200.000 ευρώ, γιατί αλλιώς θα έρθω και θα σας σφάξω».

Στην συνέχεια ο ηλικιωμένος περιγράφει ότι λίγο πριν πάνε στο αστυνομικό τμήματα, δέχθηκαν κλήση από μία γυναίκα «αστυνομικό» που τους συστήθηκε ως Κατερίνα και τους είπε ότι γνωρίζει για το απειλητικό τηλεφώνημα, ότι θέλει να τους βοηθήσει και ότι ήδη παρακολουθεί τους δράστες: «Μας είπε προσέξτε πολύ γιατί αυτοί έχουν ένα μηχάνημα που σκανάρει οτιδήποτε έχει μέσα στο σπίτι, για αυτό να βγάλετε ότι λεφτά και ότι χρυσά έχετε και να μου τα βάλετε σε μία τσάντα και να μου τα φέρετε εδώ απέξω. Φτιάξαμε κάτι σακούλες με κοσμήματα και κάτι λεφτά και η αστυνομικός μας είπε όχι έχετε και άλλα».

Στην συνέχεια ο ηλικιωμένος τόνισε χαρακτηριστικά: «Συνελήφθησαν αυτοί τώρα, με τα δύο πακέτα, αλλά δεν έχουν πιάσει τον εγκέφαλο της επιχείρησης, Μας πήραν 800.000 ευρώ, γιατί το μεγαλύτερο ποσό ήταν χρυσός, ράβδοι χρυσού. Μια ζωή 60 χρόνια χρυσοχόος. Όλο λέγαμε να τα «σπάσουμε» και να βάλουμε μερικά στην τράπεζα, δυστυχώς μας προλάβανε άλλοι».

Στην συνέχεια η σύζυγος του ηλικιωμένου επισήμανε: «Το πιστέψαμε αυτό το πράγμα. Τους έφτιαξα άλλο ένα πακέτο, τους το έβαλα έξω σε ένα κάδο. Είδα και έναν άνδρα και μου είπε ότι είναι αστυνομικός».