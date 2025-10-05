«Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες» τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων καταγγέλλει την απαράδεκτη επίθεση του ισραηλινού στρατού στον διεθνή Στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla. Επίθεση κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας μιας και έγινε σε διεθνή ύδατα.

Είναι «επίθεση που αντίκειται και σε κάθε έννοια ανθρωπισμού παρεμποδίζοντας την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, από 40 χώρες. Στεκόμαστε στο πλάι των απαχθέντων από τις δυνάμεις του Ισραήλ -μεταξύ αυτών των 27 Ελλήνων πολιτών- και ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή τους και την ασφαλή επιστροφή στις χώρες τους».

«Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για τον άμεσο τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα και τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους» καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.