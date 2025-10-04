Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 20η μέρα την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή.

Φανερά καταβεβλημένος και με επιβαρυμένη την υγεία του, ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του και δεν θα σταματήσει μέχρι να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του, που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 20η μέρα την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημά του για την εκταφή του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις για να πάρει απαντήσεις για τον θάνατο του παιδιού του.

Ο κος Ρούτσι δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι τέλους, τονίζοντας πως θέλει να μάθει από τι πέθανε ο γιος του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd9by1iptpx5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα πάω μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου» δήλωσε στο Mega.

«Οι βουλευτές της κυβέρνησης να έρθουν έστω μία στιγμή στη θέση μου. Να σκεφτούν σαν πατέρες, σαν μητέρες, πως θα νιώσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους. Ας αλλάξουμε λίγο μέσα μας, να σκεφτούμε με την καρδιά μας και όχι με την καρέκλα».

Η υγεία του είναι επιβαρυμένη ύστερα από σχεδόν τρεις εβδομάδες απεργίας πείνας. Χθες, Παρασκευή (03/10), μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν να διαπιστώνουν ότι ο Πάνος Ρούτσι έχει ελαφρύ ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση, ενώ έχει χάσει 10 κιλά.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου. Δεν είμαι και πολύ καλά αυτές τις ημέρες, έχουν πέσει οι δυνάμεις μου, αλλά ο κόσμος που έρχεται εδώ μου δίνει τόση δύναμη. Ο κόσμος είναι οργισμένος με αυτό που γίνεται. Ζητώ το αυτονόητο, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου.

«Δεν δέχομαι να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πειράξει το παιδί μου. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ να γίνει εκταφή για τεστ DNA ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε ο λαός».

Ο κος Ρούτσι δεν θέλησε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ τόνισε πως δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τα τρένα εξακολουθούν να κινούνται χωρίς ασφάλεια.

«Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω. Δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου. Θέλω να μάθω πως πέθανε το παιδί μου», ήταν το μήνυμα του Πάνου Ρούτσι.