Εκτός φυλακής ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, έπειτα από τη ρύθμιση σε δόσεις του χρέους του προς το Δημόσιο, το οποίο αγγίζει τις 800.000 ευρώ. Μετά την αποφυλάκισή του, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», περιορίστηκε να δηλώσει πως «δεν αισθάνεται καθόλου καλά», ζητώντας την κατανόηση των δημοσιογράφων και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα τοποθετηθεί εκτενέστερα τις επόμενες ημέρες.

Η διαδικασία για την αποφυλάκισή του ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου 2025, όταν το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημα του καλλιτέχνη για δοσοποίηση και εξαγορά της ποινής του. Ακολούθησε άμεσα η έκδοση του αποφυλακιστηρίου.

Ο 75χρονος τραγουδιστής είχε συλληφθεί την 1η Οκτωβρίου σε τροχονομικό έλεγχο και κρίθηκε προφυλακιστέος, με προγραμματισμένη μεταγωγή στις φυλακές Λάρισας. Η υπόθεσή του συνδέεται με παλαιότερη καταδίκη για πολεοδομικές παραβάσεις στην Αγία Βαρβάρα, οι οποίες είχαν οδηγήσει στη συσσώρευση ιδιαίτερα υψηλών προστίμων. Στο παρελθόν είχε εκτίσει μέρος της ποινής του παρέχοντας κοινωνική εργασία σε δήμους της Αττικής.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε, η αποφυλάκισή του κατέστη δυνατή μόνο όταν ρυθμίστηκε το χρέος. Όπως ο ίδιος δήλωσε από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ: «Τα χρέη μου αφορούν το σπίτι που είχα χτίσει παλιά στην Αγία Βαρβάρα. Το ποσό ανέρχεται περίπου στις 850.000 ευρώ. Συνελήφθηκα στον δρόμο γι’ αυτήν την υπόθεση και βρίσκομαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8g73v31poh?integrationId=40599y14juihe6ly}