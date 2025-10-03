Κλειστά σχολεία σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας έφερε η κακοκαιρία.

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ώρες προκαλεί σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα αρκετά σχολεία να παραμείνουν κλειστά σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Παράλληλα, στην Αθήνα δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία λόγω της εορτής του πολιούχου της πόλης, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Ρόδος: Κλειστά σχολεία όλων των βαθμίδων

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες στο νησί.

Η απόφαση ελήφθη μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, που προβλέπει ραγδαία επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σημειώνεται ότι η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται να συμπέσει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών, γι’ αυτό και κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική αναστολή λειτουργίας των σχολείων για την προστασία της ασφάλειας όλων.

Κάλυμνος

Κλειστά θα είναι τα σχολεία σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, στη Κάλυμνο, με απόφαση του Δημάρχου Καλυμνίων, Ιωάννη Μαστροκούκου.

Η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το οποίο προβλέπει σημαντική επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

«Η προστασία και η ασφάλεια των παιδιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί προτεραιότητα», τόνισε ο Δήμος Καλυμνίων, επισημαίνοντας ότι η αναστολή λειτουργίας είναι ένα αναγκαίο προληπτικό μέτρο.

Απόφαση για κλειστά σχολεία στην Σύμη

Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία και στη Σύμη εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η απόφαση ελήφθη από τη δημοτική αρχή. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του νησιού για αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, καθώς και στις σχολικές μονάδες του νησιού.

Αθήνα: Κλειστά σχολεία λόγω εορτασμού

Σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία στην Αθήνα με αφορμή τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Η αργία αφορά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.