Αναμένεται έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην χώρα μας με το «112» να ηχεί σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Σύμφωνα το μήνυμα: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025.

Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα ήχησε 112 και για τις περιοχές Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες.

Νωρίτερα, σήμερα δεκάδες κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχών, καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων σε περιοχές της χώρας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 21.30 το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

- Στην Αττική: 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.

- Στην Αιτωλοακαρνανία: 30 κλήσεις με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

- Στη Μεσσηνία: 8 κλήσεις με ενέργειες σε 3 αντλήσεις υδάτων

- Στην Ήπειρο (Νομοί Πρέβεζας και 'Αρτας ): 15 κλήσεις με ενέργειες σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.