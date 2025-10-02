Μήνυμα «112» στο Ηράκλειο για την δασική φωτιά στις Μαλάδες.

Φωτιά τώρα μαίνεται στο Ηράκλειο Κρήτης σε δασική έκταση στις Μαλάδες. H φωτιά είναι σε κοντά στον ποταμό Δρακουλιάρη. Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου καθώς λίγο μετά τις 14.30 το μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην περιοχή των Μαλάδων. Μάχη από ξηράς και αέρος με τις φλόγες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο μετωπο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και από αέρος ρίψεις κάνει ένα ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το μήνυμα του «112» για την φωτιά

Λόγω του μετώπου της φωτιάς ήχησε «112» στα κινητά των κατοίκων να είναι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

