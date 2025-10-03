Πώς ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη στις διαδικασίες διόρθωσης των ανακριβειών κατά την έκδοση του προσωπικού αριθμού.

Ο προσωπικός αριθμός αποτελεί «κλειδί» για την ταυτοποίηση του πολίτη στις συναλλαγές με το Δημόσιο καθώς είναι ο μοναδικός ενιαίος αριθμός που καλύπτει όλες τις ανάγκες και τις χρήσεις των τομεακών αριθμών που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Ένα από τα εμπόδια που προέκυψαν κατά την διαδικασία έκδοσής του ήταν οι αποκλίσεις - ανακριβειες που εντοπίστηκαν σε στοιχεία πολιτών (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, πατρώνυμο, μητρώνυμο). Bάσει των οδηγιών στις περιπτώσεις ανακριβειών ο πολίτης μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης μέσω της πλατφόρμας myInfo του gov.gr, το οποίο διαβιβάζεται στους αρμόδιους φορείς ενώ εναλλακτικά μπορεί να προσφύγει στα ΚΕΠ ή στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες για να κάνει τη διόρθωση.

Οι πολίτες επικοινώνησαν με τον Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας να παρέμβει ώστε να επιλυθεί το ζήτημα και να απλοποιηθεί η διαδικασία αποκατάστασης των ανακριβών στοιχείων ξεπερνώντας τον γραφειοκρατικό σκόπελο καθώς η όλη κατάσταση εμπόδιζε και σε πολλές περιπτώσεις καθυστερούσε την διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού Αριθμού.

Η αρχική οδηγία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη ήταν οι πολίτες να απευθύνονται στους δήμους για διορθώσεις. Αυτό όμως δημιουργούσε την εσφαλμένη εντύπωση ότι η διαδικασία ήταν απλή και άμεση, ενώ στην πραγματικότητα οι διορθώσεις απαιτούσαν χρονοβόρες και συχνά δαπανηρές νομικές διαδικασίες όπως διαπίστωσε και ο Συνήγορος του Πολίτη.

Στην παρέμβασή της η Αρχή (Σεπτέμβριος 2025) υπογράμμισε ότι οι ισχύουσες διαδικασίες είναι ανελαστικές και καθυστερούν σημαντικά την ταυτοποίηση των πολιτών. Επισήμανε ότι χρειάζεται αναθεώρηση και απλοποίηση του πλαισίου διόρθωσης των εγγραφών αστικής κατάστασης. Μάλιστα όπως επισημάνθηκε από την Αρχή θεωρείται σκόπιμη, ειδικά στην παρούσα φάση, την αναθεώρηση των διαδικασιών διόρθωσης και εξομοίωσης εγγραφών αστικής κατάστασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανταποκρίθηκαν και ξεκίνησαν το διαδικαστικό πλαίσιο ώστε να απλοποιηθεί η διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων. Ενώ το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αναγνώρισε επίσης τις δυσκολίες, σημειώνοντας ότι ακόμη και όταν οι αστυνομικοί εντόπιζαν προφανή λάθη, συχνά οι δήμοι δεν προχωρούσαν σε διορθώσεις χωρίς εισαγγελική ή δικαστική απόφαση.

Το αποτέλεσμα ήταν να δρομολογηθεί άμεσα η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να μπορούν να διορθώνονται πιο γρήγορα και απλά τα στοιχεία των πολιτών ενώ ταυτόχρονα ενισχύθηκε η διαλειτουργικότητα των μητρώων με τον Προσωπικό Αριθμό.