Σε εξέλιξη είναι οι συγκεντρώσεις της σημερινής μεγάλης πανελλαδικής απεργίας. Συγκινητικές στιγμές στο Σύνταγμα, όπου μαθητές έδωσαν μια μεγάλη αγκαλιά στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, που αντιδρούν στο εργασιακό νομοσχέδιο. Μαζικό είναι το παρών στις συγκεντρώσεις που είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, με μαθητές να ενώνουν τη φωνή τους με αυτήν του Πάνου Ρούτσι, που πραγματοποιεί απεργία πείνας για 17η ημέρα, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και να μάθει την αιτία του θανάτου του στην τραγωδία των Τεμπών.

Εργαζόμενοι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης στους δρόμους, φωνάζοντας ένα βροντερό «όχι» στο 13ωρο εργασίας που προωθείται ενώ παράλληλα διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς μισθών και νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και η ΠΟΕΔΗΝ, που καταγγέλλει «δραματική υποστελέχωση του ΕΣΥ».

Απεργούν επίσης δάσκαλοι και καθηγητές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με αποφάσεις των αντίστοιχων ομοσπονδιών. Απόφαση συμμετοχής στην απεργία πήρε και η ΠΟΣΔΕΠ.

Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία στα λιμάνια της χώρας, καθώς οι ναυτεργάτες συμμετέχουν στην 24ωρη πανεργατική απεργία.

Τα ταξί έχουν τραβήξει χειρόφρενο ενώ με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία κινούνται από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας.

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το τραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ., λειτουργούν 9:00 με 17:00 για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Τη συμμετοχή της στη 24ωρη απεργία αποφάσισε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

Μαθητές από το 5ο ΓΕΛ Καλλιθέας βρέθηκαν στο Σύνταγμα, στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος δέχτηκε με συγκίνηση τις αγκαλιές τους.

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ: Συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι

Στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ το «παρών» δίνει αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε:

«Καλημέρα σας και καλό μήνα! Είναι μεγάλος αυτός ο αγώνας σήμερα της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο και δεν φτάνει μόνο μέχρι την απόσυρση αυτού του επαίσχυντου νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση για τις 13 ώρες δουλειάς, ούτε μέχρι να πεταχτεί αυτό στα σκουπίδια, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα, την εποχή των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων, της τεχνητής νοημοσύνης, με λιγότερες ώρες δουλειάς, με 7ωρο, 5μερο, 35ωρο, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για πολιτισμό, για αθλητισμό, για να μπορεί ο γονέας να βλέπει τα παιδιά του, για να μπορεί να συμμετέχει στα κοινά, για να μπορεί να ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, για μια νέα κοινωνία. Αυτή η μάχη η σημερινή είναι μόνον η αρχή».

Επίσης, από τα μεγάφωνα ακούγεται «Στηρίζουμε το αίτημα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών για να ανοίξει εκ νέου η ποινική δικογραφία για αυτό το κρατικό έγκλημα. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Απαιτούμε να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημά του όπως και άλλων συγγενών για άμεση έγκριση της άδειας εκταφής των παιδιών τους για να μάθουν τα πραγματικά αίτια της δολοφονίας τους. Θα το πάμε μέχρι τέλους… Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!».