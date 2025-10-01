Μία απροσεξία ήταν ικανή για να του στοιχίσει την δουλειά του. Ο λόγος για τον Τούρκο δημοσιογράφο, Χουσεΐν Γκιουνάι.

Μια άτυχη στιγμή «στον αέρα» κόστισε τη θέση του σε Τούρκο δημοσιογράφο μεγάλου τηλεοπτικού καναλιού, ο οποίος καταγράφηκε από ανοιχτές κάμερες να σχολιάζει αρνητικά τα αποτελέσματα της συνάντησης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

Το επίμαχο βίντεο, που μεταδόθηκε από άλλο κυβερνητικό μέσο ενημέρωσης, έδειχνε τον ανταποκριτή του NTV στην Ουάσινγκτον, Χουσεΐν Γκιουνάι, να μιλά σε συνάδελφό του λίγο μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών. Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Γκιουνάι άφησε να εννοηθεί ότι η τουρκική πλευρά δεν αποκόμισε κανένα ουσιαστικό όφελος από τις συνομιλίες, ενώ έκανε αναφορές σε όρους που τέθηκαν από την Ουάσινγκτον για θέματα όπως τα F-35, τις κυρώσεις CAATSA, τις σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και το Παλαιστινιακό.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος μίλησε για εσωτερικές εντάσεις στην τουρκική ηγεσία, σημειώνοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν φέρεται να βρίσκεται σε σύγκρουση με τον γαμπρό και τον γιο του Ερντογάν, σε μια περίοδο που, όπως είπε, «ήδη συζητούν για την επόμενη μέρα» μετά τον Τούρκο πρόεδρο.

Η συνομιλία, που ο ίδιος πίστευε ότι δεν καταγραφόταν, αποδείχθηκε καταστροφική για τον Γκιουνάι. Λίγες ώρες αργότερα, το κανάλι ανακοίνωσε την απόλυσή του, καθώς οι δηλώσεις του θεωρήθηκαν ιδιαίτερα επιβαρυντικές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd6qo9h6nlo9?integrationId=40599y14juihe6ly}