Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Οκτωβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο 2025, σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, η Εκκλησία τιμά δύο σπουδαίες μορφές της πίστης: τον Άγιο Ανανία, επίσκοπο Δαμασκού, και τον Όσιο Ρωμανό τον Μελωδό, που έχει μείνει γνωστός για την υμνογραφική του προσφορά.

Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα

Αν έχετε συγγενείς, φίλους ή συναδέλφους με κάποιο από τα παρακάτω ονόματα, σήμερα είναι η γιορτή τους:

Ανανίας, Νίνος

Θηρέσιος, Θηρεσία

Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή

Μια όμορφη αφορμή για ευχές

Ο Άγιος Ανανίας – Ο Απόστολος που βάπτισε τον Παύλο

Ο Άγιος Ανανίας υπήρξε υπόδειγμα υπακοής στον Θεό. Όταν ο Κύριος τού αποκάλυψε με όραμα να πλησιάσει τον Σαύλο –τον διώκτη των χριστιανών– εκείνος δεν δίστασε. Πήγε στο σπίτι του Ιούδα στη Δαμασκό, θεράπευσε τον Σαύλο και τον βάπτισε χριστιανό, χαρίζοντάς του νέο όνομα: Παύλος, ο μετέπειτα Απόστολος των Εθνών.

Με την αποστολική του δράση στην Ελευθερούπολη, ο Ανανίας έφερε πολλούς στην πίστη. Αυτό εξόργισε τον ηγεμόνα Λουκιανό, ο οποίος τον συνέλαβε και προσπάθησε με βασανιστήρια να τον αναγκάσει να αλλαξοπιστήσει. Ο Άγιος όμως παρέμεινε ακλόνητος. Υπέμεινε μαστιγώσεις, σιδερένια νύχια και φωτιά, μέχρι που τον λιθοβόλησαν έξω από την πόλη. Έτσι, ο Ανανίας έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου και έμεινε στην ιστορία ως φωτεινό παράδειγμα θάρρους και πίστης.

Ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός – Ο «Πίνδαρος» της Βυζαντινής ποίησης

Ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός έζησε πιθανότατα τον 6ο αιώνα μ.Χ. και καταγόταν από την Έμεσα της Συρίας. Υπηρέτησε αρχικά ως διάκονος στη Βηρυτό και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου αφιερώθηκε στη Θεοτόκο.

Η παράδοση διηγείται ότι σε μια αγρυπνία των Χριστουγέννων, η Παναγία εμφανίστηκε σε όραμα και του πρόσφερε ένα βιβλίο, το οποίο του χάρισε την έμπνευση να συνθέσει το περίφημο τροπάριο: «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει…». Από τότε, ο Ρωμανός δημιούργησε εκατοντάδες ύμνους, από τους οποίους σώθηκαν περίπου εκατό.

Η ποίησή του ξεχωρίζει για τη δραματικότητα, την απλότητα της γλώσσας και τη ζωντάνια των εικόνων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ειδικοί τον χαρακτήρισαν «αληθινό Πίνδαρο της Βυζαντινής εποχής», καθώς έδωσε στον εκκλησιαστικό ύμνο την τελειότερη μορφή του.

Η Αγία Σκέπη της Θεοτόκου

Σύμφωνα με το Συναξάρι, η γιορτή της Αγίας Σκέπης συνδέεται με το όραμα του Οσίου Ανδρέα του δια Χριστόν σαλού, ο οποίος είδε την Παναγία να απλώνει το μαφόριό της και να σκεπάζει τους πιστούς στον ναό των Βλαχερνών. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει μεταθέσει τον εορτασμό στις 28 Οκτωβρίου, συνδέοντάς τον με την επέτειο του «ΟΧΙ» και τη σωτηρία της πατρίδας από την Κατοχή.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης

Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, γνωστός και ως «αγγελόφωνος», υπήρξε κορυφαίος ψάλτης και μουσικός του Βυζαντίου. Καταγόταν από το Δυρράχιο και από νεαρή ηλικία ξεχώρισε για τη φωνή του. Ασκήτεψε στο Άγιον Όρος και έψαλλε στη Μεγίστη Λαύρα, όπου η μουσική του χάρισε πνευματική συγκίνηση σε γενιές πιστών. Έζησε με ταπείνωση και εκοιμήθη ειρηνικά στις αρχές του 15ου αιώνα.

Ο Άγιος Μιχαήλ και οι 36 Οσιομάρτυρες της Μονής Ζώβης

Την ίδια μέρα τιμάται ο Άγιος Μιχαήλ, ηγούμενος της Μονής Ζώβης, μαζί με 36 Οσιομάρτυρες. Στα χρόνια του Κωνσταντίνου ΣΤ΄ και της αυτοκράτειρας Ειρήνης (780 μ.Χ.), οι μοναχοί αυτοί συνελήφθησαν από τον Αμηρά Αλείμ, ο οποίος προσπάθησε να τους αναγκάσει να αλλαξοπιστήσουν. Ο Άγιος Μιχαήλ τούς ενίσχυσε στην πίστη, και όλοι μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό για τη δόξα του Χριστού.

Ο Άγιος Δομνίνος ο Θεσσαλονικέας

Στις 1 Οκτωβρίου τιμάται ο Άγιος Δομνίνος, που έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη επειδή ομολογούσε τον Χριστό και αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα. Υπέμεινε σκληρά βασανιστήρια και, αφού του έσπασαν τα πόδια, παρέμεινε ζωντανός επτά ημέρες πριν παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο.

Ο Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος – Ο ψάλτης της Μεγίστης Λαύρας

Ο Όσιος Γρηγόριος υπήρξε φημισμένος ψάλτης της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος, την εποχή που ηγούμενος ήταν ο Ιάκωβος ο Πρικανάς. Σύμφωνα με την παράδοση, στην αγρυπνία των Θεοφανείων, αντί να ψάλλει το γνωστό «Ἄξιόν ἐστι», ύψωσε με ευλάβεια τον ύμνο «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».

Μετά την αγρυπνία, αποκοιμήθηκε ελαφρά και τότε εμφανίστηκε μπροστά του η Υπεραγία Θεοτόκος, η οποία τον ευχαρίστησε για την ψαλμωδία του και του πρόσφερε ένα φλουρί ως δώρο. Εκείνος, γεμάτος συγκίνηση, το κατέθεσε στην εικόνα της Παναγίας στη Μεγίστη Λαύρα. Αφού έζησε με πίστη και ταπείνωση, ο Γρηγόριος εκοιμήθη ειρηνικά, αφήνοντας πίσω του πνευματική παρακαταθήκη.

Ο Όσιος Σάββας ο Θαυματουργός

Ο Όσιος Σάββας καταγόταν από τη Ρωσία και γεννήθηκε το 1381 μ.Χ. Έζησε ζωή γεμάτη άσκηση και προσευχή, ενώ κοιμήθηκε το 1461 μ.Χ. Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες του βίου του παραμένουν περιορισμένες, η Εκκλησία τον τιμά ως θαυματουργό για τη δύναμη της πίστης του.

