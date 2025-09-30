Για κακοκαιρία τύπου «Π» προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνοντας πως τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν τη χώρα μας - με το πρώτο σύστημα να προκαλεί πολλές βροχές την ερxόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Όπως επισημαίνει σε νεότερη ανάρτησή του, «το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κίνειται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες».

«Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και και αύριο θα ξεκαθαρίσουμε ποιές περιοχές θα επηρεαστούν καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις. Με άλλα λόγια αυριο θα γνωρίζουμε αν θα προστεθούν το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ή αν μείνουν τα δυτικά και βόρεια με τα πιο έντονα φαινόμενα».

{https://x.com/KolydasT/status/1972934759832596755}

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν στο Ιόνιο από αύριο το απόγευμα, γύρω στις 18:00, και θα ενταθούν τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Μάλιστα, γύρω στις 6 το πρωί της Πέμπτης αναμένεται περιοχές όπως η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και περιοχές της Ηλείας να δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων.

Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, καταιγίδες θα πέφτουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Πελοπόννησο, δυτική Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής – αλλά και στη Θεσσαλία.

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής, η κακοκαιρία θα μεταφερθεί σε περιοχές των Κυκλάδων, του Βορείου Αιγαίου, αλλά και των Δωδεκανήσων. Μυτιλήνη, Σάμος, Κως και Λήμνος αναμένεται επίσης να δεχτούν τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας με πολύ ισχυρές καταιγίδες.