Κραυγή απόγνωσης μέσα από τις φυλακές Χανίων: «Ξεχασμένοι» σε κελιά για πάνω από τρεις μήνες, καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες κράτησης.

Επτά Σουδανοί πρόσφυγες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα Χανιά προκειμένου να δικαστούν στις αρχές του καλοκαιριού δεν έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα και Μαλανδρίνου, παρότι έχουν περάσει τρεις ολόκληροι μήνες.

Οι νεαροί - όλοι ηλικίας μεταξύ 18 και 20 ετών - έχουν κατηγορηθεί για διακίνηση μεταναστών, με ομάδες ομοεθνών και αλληλέγγυων να καταγγέλλουν πως από τον περασμένο χειμώνα έχει ενορχηστρωθεί η σταδιακή ποινικοποίηση των Σουδανών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον εμφύλιο πόλεμο.

Την Κυριακή 28 Σεπτέμβρη γνωστοποίησαν ότι προχωρούν σε απεργία πείνας, απαιτώντας την επιστροφή τους στα καταστήματα κράτησης που κρατούνταν και καταγγέλλοντας τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης στις φυλακές Χανίων.

Όπως τονίζουν, μέσω ανακοίνωσης της Mataris Sudan Solidarity Committee, δεν έχουν λάβει εσώρουχα, κουβέρτες ή σαπούνι εδώ και πάνω από 3 μήνες.

Παραμένουν στα Χανιά παρότι είχαν μεταφερθεί μόνο για τη δίκη τους - θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς μαζί με άτομα της ηλικίας τους. Τον Αύγουστο είχαν ήδη προχωρήσει σε 2ήμερη απεργία πείνας. Η διεύθυνση τότε τους υποσχέθηκε μεταγωγή και πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα.