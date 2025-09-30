Αλλάζει ο καιρός από το απογευμα της Πέμπτης, καθώς σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, κακοκαρία θα διασχίσει τη χώρα μας.

Σήμερα θα είναι μία ημέρα ανάπαυλας σε ότι αφορά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, παρ'όλα αυτά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν θα απουσιάζουν οι βροχές κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με ήπιες εντάσεις.

Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να μας προσεγγίζει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και πάλι από την περιοχή της Ιταλίας, με αποτέλεσμα αύριο απόγευμα - νύχτα και μέσα στην Πέμπτη, να δούμε αρκετά φαινόμενα, αρκετές βροχές και μάλιστα σε περισσότερες περιοχές της χώρας μας.

Η διαταραχή η οποία μας απασχόλησε τα τελευταία 24ωρα θα συνδιαστεί με ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων με αποτέλεσμα μαι πιο ψυχρή αέρια μάζα η οποία θα αλληλεπιδράσει με τα ζεστά νερά της Μεσογείου για να σχηματίσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα αναμένουμε συννεφιές, οι οποίες θα συνοδευτούν από πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ιδιαίτερα προς το βόρειο - βορειοδυτικό Αιγαίο.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Δεν θα έχουμε αξιόλογες εντάσεις όσον αφορά τους ανέμους.

Θερμοκρασιακά ξεκινάμα από χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα. Αρκετό το κρύο και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η νέα κακοκαιρία που περιμένουμε από την Πέμπτη και στη συνέχεια θα ρίξει σημαντικά τη θερμοκρασία. Θα κάνει κρύο στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και πολύ πιθανόν να δούμε και τα πρώτα χιόνια σε ψηλά βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, ενώ δεν αποκλείονται κάποιες μπόρες στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι ασθενείς, μέτριας έντασης ενώ η θερμοκρασία έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περισσότερη συννεφιά και λίγες βροχές. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη, θα επιμείνει ο άστατος καιρός προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, που σημαίνει οτι θα έχουμε κατά διαστήματα βροχοπτώσεις. Κοντά στο απόγευμα με το βράδυ ξεκινάει αυτή η επιδείνωση από τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα.

Την Πέμπτη αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα διασχίσει τη χώρα μας από το Ιόνιο προς το Αιγαίο και θα δώσει τοπικά ισχυρές καταιγίδες οι οποίες θα αφορούν κυρίως θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Θέλει προσοχή και αυτό το κύμα κακοκαιρίας, μπορεί στο πέρασμά του να αφήσει και πλημμυρικά επεισόδια.

Θα πέσουν και κάποια χιόνια σε ψηλά βουνά της βόρειας Ελλάδας, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία και θα κάνει και κρύο.

Θα πρέπει να βρισκόμαστε σε μία ετοιμότητα για τα κύματα κακοκαιριών και γιαυτό που έχουμε μπροστά μας Πέμπτη και Παρασκευή καθώς θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία, θα φυσάει έντονα σε ξηρά και θάλασσα, επομένως είναι μια κακοκαρία φθινοπωρινού τύπου που μπορεί όμως να αφήσει προβλήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd5uwkn1auop?integrationId=40599y14juihe6ly}