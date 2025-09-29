Η ζημία σε βάρος του Δημοσίου υπερβαίνει ετησίως τις -150.000- ευρώ, από μη απόδοση φόρων, δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Στη Θεσσαλονίκη η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «ξεσκέπασε» εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν για περισσότερα από 13 χρόνια στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και παράνομων ή πλαστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η συντονισμένη επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 10 μελών της οργάνωσης και στην κατάσχεση μεγάλου όγκου εμπορευμάτων, όπλων και χρημάτων, ενώ η ζημία του Δημοσίου ξεπερνά τις 150.000 ευρώ ετησίως.

Πώς «ξεσκεπάστηκε» το κύκλωμα μετά από 13 χρόνια δράσης

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο εισάγει στην χώρα μας παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σε συνεργασία με έτερο μέλος, το οποίο προωθεί τα προϊόντα μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ειδικότερα, μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, διακριβώθηκε ότι, τουλάχιστον από το 2012, τα μέλη της οργάνωσης εισήγαγαν παράνομα μεγάλο όγκο εμπορευμάτων (λαθραίων αλκοολούχων ποτών, παράνομων και πλαστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων κ.ά.), από χώρα της ανατολικής Ευρώπης εντός της ελληνικής επικράτειας, με σκοπό τη μεταπώλησή τους. Για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν κατασκευάσει σε, ταξινομημένα στην αλλοδαπή, τουριστικά λεωφορεία, ειδικές κρύπτες τις οποίες χρησιμοποιούσαν ώστε να αποκρύπτουν επιμελώς τα παράνομα εμπορεύματα, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τους τελωνειακούς και διασυνοριακούς ελέγχους.

Παράλληλα προέκυψε ο ρόλος του κάθε μέλους, ως εξής: 60χρονος, ήταν το αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και συντόνιζε τη συνολική δράση της ενώ σε βάρος τους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος για παρόμοιο αδίκημα, 25χρονος, αναλάμβανε παραδόσεις και συμμετείχε σε εκφορτώσεις και αποθήκευση των παράνομα εισαχθέντων εμπορευμάτων, 64χρονος, ήταν ο οδηγός των λεωφορείων, συνέδραμε στην εκφόρτωση, απόκρυψη και αποσυναρμολόγηση ειδικών κρυπτών, ενώ μαζί με 56χρονη συνεργό του, διέθεταν προς πώληση τα παράνομα αλκοολούχα ποτά, 51χρονος, επίσης οδηγός λεωφορείων, μετέφερε και παρέδιδε εμπορεύματα κατόπιν συνεννόησης με το αρχηγικό μέλος και τον 25χρονο, 38χρονος, ιδιοκτήτης αλλοδαπής εταιρείας, ο οποίος παρείχε λεωφορείο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά του παράνομου φορτίου, ενώ συμμετείχε και στην εκφόρτωση, 55χρονος και έτερος 60χρονος, παρακολουθούσαν και υποστήριζαν κατά περίπτωση τη διαδικασία εκφόρτωσης, 44χρονος, υπάλληλος ταξιδιωτικού γραφείου, ο οποίος γνώριζε πλήρως τη μεταφορά και βοηθούσε στη μεταφορά δεμάτων προς τον τελικό προορισμό, 56χρονη, η οποία σε συνεργασία με τον 64χρονο συνεργό της, προέβαινε σε αγοραπωλησίες των παράνομα εισαχθέντων ποτών, 67χρονος, συνέδραμε στη μεταφορά ποτών εντός χώρου συγκέντρωσης εμπορευμάτων, καθώς και έτερο επιχειρησιακό μέλος, μη συλληφθείς, ως υπάλληλος ταξιδιωτικού γραφείου σε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, συνεργαζόταν με την οργάνωση παραδίδοντας προϊόντα στους οδηγούς για μεταφορά στη Χώρα μας.

Σημειώνεται ότι, από τη δράση της οργάνωσης, η ζημία σε βάρος του Δημοσίου υπερβαίνει ετησίως τις -150.000- ευρώ, από μη απόδοση φόρων, δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε τρία λεωφορεία, δέκα αυτοκίνητα, οχτώ οικίες, δύο ταξιδιωτικά γραφεία και χώρο στάθμευσης λεωφορείων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: -529- φιάλες αλκοολούχων ποτών,

-165- λίτρα και -7- κιλά πλαστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

-30- πακέτα τσιγάρα,

χρηματικά ποσά συνολικού ύψους -212.070- ευρώ,

-1.105- δολαρίων Η.Π.Α. και -19.845- γριβνών Ουκρανίας,

-2- κυνηγετικά όπλα και -3- πιστόλια κρότου,

με -253- φυσίγγια και -177- αβολίδωτα φυσίγγια,

πιστόλι τύπου στυλό, -9- μαχαίρια,

-4- drones,

-3- λεωφορεία και -2- αυτοκίνητα,

-77- πυροτεχνήματα, ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης), καθώς και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Ενημερώθηκαν σχετικά η Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια δειγματοληψίας των κατασχεθέντων αλκοολούχων ποτών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αντίστοιχα.