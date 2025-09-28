Πολλοί ήταν εκείνοι που σταμάτησαν για να του δώσουν το χέρι, να τον αγκαλιάσουν και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα του.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Σύνταγμα με τον Πάνο Ρούτσι και τους δρομείς του «Greece Race for the Cure».

Την στήριξη τους στον Πάνο Ρούτσι εξέφρασαν οι δρομείς που συμμετείχαν στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού στο κέντρο της Αθήνας.

Πολλοί ήταν εκείνοι που σταμάτησαν για να του δώσουν το χέρι, να τον αγκαλιάσουν και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα του.

Ο ίδιος φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό συγκινημένος

O πατέρας που έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζει την απεργία πείνας.

Αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι να του δοθεί η άδεια εκταφής της σορού του γιου του, προκειμένου να διενεργηθούν τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, καθώς και εξετάσεις DNA.

Την Παρασκευή (26/9), η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ενέκρινε το αίτημα εκταφής της σορού, μόνο για την ταυτοποίηση. Με το αίτημα του κου Ρούτσι να μη γίνεται πλήρως αποδεκτό, καθώς δεν εγκρίθηκε ο τοξικολογικός έλεγχος, ο ίδιος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Όπως μετέδωσε το MEGA, η παθολόγος που τον παρακολουθεί ανέφερε ότι έχει χάσει περισσότερα κιλά από το αναμενόμενο για τις μέρες που πραγματοποιεί την απεργία πείνας. Και επίσης, επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του ενώ δεν είναι ξαπλωμένος αλλά βρίσκεται σε διαρκή κίνηση, και επαφή με τον κόσμο.