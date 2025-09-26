Σημαντική επιδείνωση του καιρού από το Σάββατο. Για βροχές διαρκείας κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Πλημμυρικά επεισόδια ενδέχεται να φέρει η κακοκαιρία η οποία θα ενταθεί το Σάββατο στη χώρα μας και στα δυτικά κυρίως τμήματα. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα φαινόμενα θα εμφανίζουν επικινδυνότητα, όσαν αφορά την έντασή τους, ενώ αισθητή πτώση θα παρουσιάσει και η θερμοκρασία.

Με άστατες καιρικές συνθήκες φαίνεται πως θα ξεκινήσει και η επομενη εβδομάδα καθώς τα κύμακα κακοκαιριών θα επιμείνουν στη χώρα μας.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Σήμερα, στη χώρα μας αναπτύσσεται μεγάλη βαροβαθμίδα προς την περιοχή του Αιγαίου. Έχουμε πολύ δυνατούς βοριάδες και από αύριο μας έρχεται η κακοκαιρία με τις βροχές, που το μέγιστο των εντάσεων θα απασχολήσει κυρίως τη δυτική Ελλάδα.

Οι βοριάδες θα φθάσουν ακόμα και τα επίπεδα θυέλλης. Οι βροχές θα είναι λίγες και θα αφορούν την ανατολική ηπειρωτική χώρα και από αύριο μεσημέρι - απόγευμα μας έρχεται μία κακοκαιρία η οποία θα ενταθεί καθώς θα συναντήσει τα θερμά νερά του Ιονίου Πελάγους.

Κάποια φαινόμενα αναμένονται προς τη Θεσσαλία, την περιοχή της Βοιωτίας, την κεντρική και βόρεια Εύβοια ακόμα και τα βοριότερα τμήματα της Κρήτης. Λίγο πιο δυτικά ενδέχεται να βγουν και εκεί κάποια φαινόμενα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Οι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται ώρα με την ώρα, φθάνοντας ακόμα και τα 8 μποφόρ. Στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα θα επικρατήσει ένας αρκετά ισχυρός άνεμος.

Η θερμοκρασία σε πτώση, δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Περιμένουμε περισσότερη πτώση του υδραργύρου τα επόμενα 24ωρα.

Στην Αττική, δεν αποκλείεται στα ανατολικά και βόρεια τμήματα να συναντήσουμε και λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Οχι όμως κάτι το αξιόλογο. Δυνατοί βοριάδες ακόμα και 9 μποφόρ. Έως και 26 βαθμούς ο υδράργυρος.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε συννεφιές και δυνατούς ανέμους, έως και 25 βαθμούς ο υδράργυρος στο κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Έρχεται η κακοκαιρία αύριο Σάββατο, άρα θα συναντήσουμε δύο τύπους καιρού. Από οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά οι περιοχές θα δέχονται την επίθεση των βοριάδων και λίγα τα φαινόμενα.

Δυτικότερα όμως της οροσειράς της Πίνδου, προς την πλευρά του Ιονίου Πελάγους, πυκνώνουν οι σχηματισμοί, που σημαίνει οτι από το απόγευμα και αργά το βράδυ κυρίως, μας έρχεται αυτή η ισχυρή κακοκαιρία η οποία αναμέται να δώσει αρκετά μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως προς το δυτικό και νότιο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια παράλια της Πελοποννήσου, όπως επίσης και προς την περιοχή της δυτικής Στερεάς.

Εκεί θα πάρει μεγάλη ενέργεια και θερμότητα αυτό το κύμα κακοκαιρίας και δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια καθώς τα φαινόμενα να εμφανίζουν επικινδυνότητα σε ότι αφορά την έντασή τους.

Την Κυριακή, εμφανίζει μία τάση η κακοκαιρία να κινηθεί λίγο πιο ανατολικά παρόλα αυτά το κύμα κακοκαιρίας θα εμποδιστεί να κινηθεί πιο ανατολικά, η ένταση των φαινομένων αυτών δεν θα ξεπερνάει αυτά της δυτικής Ελλάδας.

Η θερμοκρασία θα έχει πέσει αρκετά καθώς δεν θα ξεπερνάμε τους 24 βαθμούς Κελσίου για τις περισσότερες περιοχές.

Όπως όλα δείχνουν και τη νέα βδομάδα θα έχουμε άστατες καιρικές συνθήκες, θα έχουμε διαδοχικά κύματα κακοκαιριών να μας επισκέπτονται από την περιοχή της νότιας Ιταλίας.

Επομένως το φθινόπωρο έχει έρθει για τα καλά απλά θέλει μία προσοχή.

