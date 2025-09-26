Ξεκινάει το κύμα κακοκαιρίας από τη δυτική Ελλάδα. Πότε θα βρέξει στην Αττική.

Φθινοπωρινός ο καιρός το Σαββατοκύριακο καθώς κακοκαιρία φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, πτώση θερμοκρασίας .

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για έντονα φαινόμενα στα δυτικά τμήματα της χώρας τα οποία ενδέχεται να ακολουθούνται από πλημμυρικά φαινόμενα λόγο του μεγάλο όγκου νερού.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι για την κακοκαιρία.

Αναστασία Τυράσκη: Πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Ήδη από σήμερα έχει αρχίσει να φυσάει έντονος βοριάς φθάνοντας ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός έχει αρχίσει και χαλάει. Έχουμε αρκετή συννεφιά σήμερα στην ηπειρωτική Ελλάδα και προς τον παρόν κάποιες βροχές που θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη δυτική Ελλάδα περιμένουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές.

Το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας θα είναι η πιο ανοιχτή περιοχή.

Σιγά σιγά πάμε σε πιο φθινοπωρινό καιρό. Έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, κυρίως στην ανατολική και βόρεια χώρα. Στη Μακεδονία 22 βαθμούς θα είναι μέγιστη θερμοκρασία.

Στην Αττική σήμερα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις στα ανατολικότερα και βορειότερα τμήματα του νομού. Ο βοριάς ενισχυμένος και η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε νεφώσεις, και είναι πιθανόν να έχουμε και τοπικές βροχές στα δυτικότερα τμήματα και η θερμοκρασία έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο θα αρχίσει να οργανώνεται καλύτερα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που έχουμε στη δυτική Ελλάδα και περιμένουμε να επιδεινωθεί ο καιρός από τα δυτικά. Ο καιρός το Σάββατο θα είναι με αρκετές νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές, οι οποίες στη δυτική Ελλάδα, περιμένουμε να ενταθούν αρκετά. Δηλαδή περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου και κιυρίως στα δυτικά και στο Ιόνιο.

Σιγά σιγά οι άνεμοι θα αρχίσουν να πέφτουν και η θερμοκρασίες θα πέσει ακόμα περισσότερο, γύρω στους 20 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε την Κυριακή ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Ουσιαστικά τα φαινόμενα θα ξεσπάσουν από την νύχτα του Σαββάτου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή.

Στην Αττική, το απόγευμα είναι πιθανόν να βρέχει διότι ο καιρός θα είναι άστατος λόγω μετακίνησης του συστήματος αυτού ανατολικότερα.

Θα κάνει και ψύχρα, ενώ θα δούμε σποραδικές βροχές και καταιγίδες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd2fmzucx7gx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παπαβγούλη: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Έχει ξεκινήσει ήδη η θερμοκρασία να πέφτει αλλά σε εξέλιξη βρίσκονται και τοπικές βροχές.

Από το βράδυ του Σαββάτου θα μας απασχολήσει η διαταραχή της Ιταλίας και θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες στο νόιο και κεντρικό Ιόνιο καθώς επίσης και στην κεντρική Πελοπόννησο.

Οι θερμές θάλασσες λειτουργούν ως πηγές ενέργιας και υγρασίας, επομένως θα δημιουργηθούν ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες που ενισχύονται και θα έχουν εκεί εμμονή. Επομένως τα φαινόμενα εκεί ειναι ικανά να δημιουργήσουν πλημμυρρικά επεισόδια. Επίσης στο σημείο είναι δυνατόν να δημιουργηεθεί κάποιο σύμπλεγμα καταιγίδων - που ειναι δηλαδή σαν ομάδα - και δημιουργούν ένα ποιο οργανωμένο σύστημα.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

Η Ζάκυνθος

η Κεφαλονιιά

η δυτική και κεντρική Πελοπόννησο, το δυτικότερο μέρος.

Θα πέσει μεγάλος όγκος νερού και τοπικά μπορεί να ξεπεράσει και τα 100 χιλιοσυά.

Επίσης ισχυρά φαινόμενα θα έχουμε και προς την Αιτωλοακαρνανία και στα τμήμα της Αρκαδίας και όλα αυτά προς το μεσημέρι της Κυριακής.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα εστιάζουν κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Την Κυριακή θα έχουμε έντονα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, όμως το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα επηρεάζοντας και τις υπόλοιπες περιοχές με εξαίρεση τα βορειοανατολιά.

Στην Αττική θα έχουμε βροχοπτώσεις την Κυριακή και τη Δευτέρα βροχές.

Αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή, έως και 6 βαθμούς Κελσίου καθώς και εενισχυμένοι βοριάδες σήμερα και το Σάββατο θα φθάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα η θερμοκρασία σε πτώση δεν θα ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποιες βροχές στα βόρεια τμήματα του νομού.Ενισχυμένοι οι βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις και άνεμοι νοτιάδες έως και 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.

Αυτές οι βροχοπτώσεις φαίνεται οτι θα παραμείνουν και την επόμενη εβδομάδα καθως θα έχουμε κατά διαστήματα διάσπαρτες βροχές.

Σήμερα θα έχουμε κάποια φαινόμενα στη Θεσσαλία, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά τα οποία δεν θα έχουν τόση ένταση και από το μεσημέρι και έπειτα περιμένουμε καταιγίδες προς την Ήπειρο και το δυτικό κομμάτι της Πελοποννήσου.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες αλλά με σύννεφα τα οποία θα αρχίσουν να πυκνώνουν δίνοντας έναν πιο φθινοπωρινό καιρό.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φθάνουν επίπεδα θυέλλης και το Σάββατο τα ξημερώματα στο Κάβο Ντόρο θα φθάσουν τα 9 μποφόρ.

Το Σάββατο επειδή θα έχουμε αρκετούς βοριάδες η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι πιο χαμηλή.

Την Κυριακή θα έχουμε επιπλέον πτώση θερμοκρασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd2furwto0ix?integrationId=40599y14juihe6ly}