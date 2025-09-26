Σπάνια γιορτή σήμερα 26 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025.

Η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 είναι μια ξεχωριστή ημέρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς το Εορτολόγιο 2025 τιμά τη Μετάσταση του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου, του αγαπημένου μαθητή του Χριστού, καθώς και τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Γεδεών.

Γιορτάζουν σήμερα τα ονόματα:

Νείλος, Γεδεών

Χήρα, Εναθά, Μαριάμνη

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος – Η Μετάσταση του Ευαγγελιστή

Η Εκκλησία στις 26 Σεπτεμβρίου τιμά τη Μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, του αγαπημένου μαθητή του Χριστού και συγγραφέα του τέταρτου Ευαγγελίου και της Αποκάλυψης. Ο Ιωάννης, που έμεινε γνωστός και ως «υιός της βροντής», υπήρξε παράδειγμα πίστης, αγάπης και αφοσίωσης στον Κύριο.

Ο αγαπημένος μαθητής

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ιωάννης έζησε μέχρι βαθιά γεράματα στην Έφεσο, όπου και εκοιμήθη. Ωστόσο, όταν οι μαθητές του επισκέφθηκαν τον τάφο του λίγες ημέρες μετά την ταφή, τον βρήκαν κενό. Έτσι, η Εκκλησία δέχεται ότι, όπως και με την Παναγία, ο Ιωάννης πέθανε, τάφηκε και τρεις ημέρες αργότερα μετέστη στην αιώνια ζωή.

Η θεολογική του παρακαταθήκη

Ο ίδιος ο Ιωάννης μας άφησε έναν από τους πιο δυνατούς λόγους για το τι σημαίνει η αληθινή ζωή:«Ὁ ἔχων τὸν Υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· ὁ μὴ ἔχων τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὴν ζωήν οὐκ ἔχει» (Α΄ Επιστολή Ιωάννου ε΄, 12).

Με απλά λόγια, όποιος έχει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, έχει και την αιώνια ζωή. Όποιος όμως μένει μακριά Του, στερείται το αληθινό φως και την ελπίδα.