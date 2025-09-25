Αρκετό νερό αναμένεται να πέσει στη χώρα το Σαββατοκύριακο, όιπως λέει η Σάκης Αρναούτογλου.

Ο καιρός σταδιακά αλλάζει και εναρμονίζεται, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, με τις ημερολογιακές ενδείξεις απο πλευράς θερμοκρασίας. Ομως, οι βροχές που αναμένονται δεν θα επηρεάσουν όλη τη χώρα το ίδιο!

Σήμερα έχουμε κάποιες διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες στα δυτικά ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει και κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ορεινές περιοχές.

Αραιές συννεφιές θα έχει και η Αττική τις μεσημβρινές ώρες, οι οποίες θα κρατήσουν για λίγο και θα ξανανοίξει ο καιρός.

Στη δυτική Θεσσαλία, στα ορεινά των Τρικάλων και Καρδίτσης και στη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, ενδέχεται να βγάλει κάποιες μπόρες σήμερα ή και κάποια τοπική καταιγίδα.

Την Παρασκευή, αναμένονται βοριάδες, ενώ σε Θεσσαλία και Εύβοια θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις. Μπορεί να υπάρξει ένα σύντομο πέρασμα από κάποια τοπική βροχή σε αυτές τις περιοχές και στη δυτική κεντρική Μακεδονία και την Εύβοια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ημέρα θα κατέβει βοριάς ο οποίος θα είναι αρκετά ψυχρός και μετά το μεσημέρι στην Αττική θα ψυχράνει αρκετά.

Ο βοριάς θα παραμείνει στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ίσως αντιμετωπίσουν προβλήματα με τον απόπλου.

Μετά την Παρασκευή το βράδυ η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει και την Κυριακή και τη Δευτέρα θα έχουμε πάει σε φθινοπωρινές τιμές.

Το Σάββατο θα μπούμε σε μια πιο φθινοπωρινή φάση. Από το μεσημεράκι και έπειτα όλη σχεδόν η δυτική Ελλάδα και τα βορειοδυτικά θα καλυφθούν από βροχές. Μεγάλη πιθανότητα και για βροχές σε αρκετές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, στην Ήπειρο, στη δυτική Ελλάδα.

Τα βροχοσύννεφα θα μαζευτούν προς το Ιόνιο, την Κέρκυρα, την Ζάκυνθο, τη δυτική Πελοπόννησο. Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου προς την Κυριακή βροχές αναμένονται στο νότιο Ιόνιο, Κεφαλονιά, Λευκάδα και δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Σε αυτές τις περιοχές θα βγουν δυνατές βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι πολύ λιγότερα και πολύ τοπικά.

Εμμονική συμπεριφορά θα παρουσιάσει ο καιρός στο νότιο Ιόνιο, τη κεντροδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, και κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Αυτές οι περιοχές θα έχουν αρκετές βροχές μέχρι και τη Δευτέρα.

Στη νοτιοδυτική Ελλάδα, στο κεντρονότιο Ιόνιο, στη δυτική Στερεά Ελλάδα και στη δυτικοκεντρική Πελοπόννησο ο καιρός θα γίνει αρκετά βροχερός με καταιγίδες μέχρι και τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Οι καταιγίδες μπορεί να είναι αρκετά ισχυρές, ίσως πέσει και αρκετό νερό το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα.

Στην υπόλοιπη ενδοχώρα θα πέσουν λίγες βροχές οι οποίες θα είναι πολύ εξασθενημένες, χωρίς κάτι το αξιόλογο.

Στη Μακεδονία ίσως τη Δευτέρα και την νοτιοανατολική Στερεά και την Αττική ίσως φθάσουν κάποιες βροχές.

{https://www.youtube.com/watch?v=5uDHbd4uggE}