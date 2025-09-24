Φέρεται να εγκλωβίστηκε στις πόρτες υδατοστεγής συρόμενης πόρτας.

Τραγικό θάνατο βρήκε 20χρονος σε πλοίο του Blue Star Chios. Ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο που Blue Star Chios, στο οποίο βρισκόταν μόλις 15 ημέρες, προκειμένου να κάνει την εκπαίδευσή του από τη ναυτική σχολή.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε λίγο πριν την αναχώρηση του πλοίου από τη Ρόδο με προορισμό τον Πειραιά.

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, ο 20χρονος που διέμενε σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων Ευβοίας κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να πιάσει βάρδια, όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου. Εκτιμάται ότι μέρος του ρουχισμού του πιάστηκε στην πόρτα, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί και να καταπλακωθεί θανάσιμα.

Με την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άτυχο ναυτικό στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Λιμενικό Σώμα διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της Blue Star για το συμβαν

Η Blue Star σε ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις Αρχές για τη διερεύνηση του τραγικού συμβάντος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο Blue Star Chios, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας και τιμής στη μνήμη του νεαρού συναδέλφου τους