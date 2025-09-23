Δείτε αναλυτικά τον πίνακα κερδών της 38ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Ο ΟΠΑΠ έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα κερδών της αποψινής 38ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, όπου οι τυχεροί κέρδισαν το ποσό των 2.600.000 ευρώ.

Τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 49753, σειρά η 2η και στοιχείο το E.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί. Ο τρίδυμος λαχνός με τον αριθμό 49753 στις σειρές 1, 2 και 3 και κερδίζει 657.400 ευρώ. Το γραμμάτιο με το στοιχείο Ε του πρώτου λαχνού κερδίζει 438.800 ευρώ ενώ τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 548.400 ευρώ.

Ο λαχνός με τον αριθμό 49753 στη 2η σειρά και στοιχεία Α,Β,Γ, και Δ κερδίζουν από 109.600 ευρώ ενώ ίδιος αριθμός στην 1η και την 3η σειρά και στοιχεία Α- Ε κερδίζουν από 54.500 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός από όλες τις σειρές κερδίζει από 15.000 ευρώ.

Ο λαχνός με αριθμό 9650 κερδίζει από 5.000 ευρώ ενώ από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι: 16797, 25566, 41693, 44477, 60445, 65623, 72510, 76727 και 79876.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα κερδών της 38ης κλήρωσης