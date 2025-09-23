Λίγο μετά τις 21:15 θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς του Eurojackpot για τα 120 εκατ. ευρώ.

Μια νέα τεράστια κλήρωση έχουμε απόψε από το Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 120 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:15 και λίγο αργότερα θα ξέρουμε τόσο τους τυχερούς αριθμούς όσο και τον πίνακα κερδών.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 19:00 και το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 50 αριθμοί στο πάνω πεδίο & 2 από 12 αριθμοί στο κάτω πεδίο, για 1 κλήρωση) είναι 2,50€.

Επίσης η κατάθεση δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Opapstore App για κινητά εντός των καταστημάτων ΟΠΑΠ.