Τον άρπαξαν την ώρα που περπατούσε για το σχολείο του.

Στιγμές τρόμου έζησε το πρωί της Δευτέρας ένας 15χρονος στην περιοχή της Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος έπεσε θύμα αρπαγής, ξυλοδαρμού και ληστείας από δύο άτομα την ώρα μάλιστα που πήγαινε στο σχολείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων του με κουκούλες τύπου full face, τον άρπαξαν την ώρα που περπατούσε για το σχολείο του και με τη βία τον έβαλαν σε ένα βαν.

Έπειτα τον μετέφεραν σε άγνωστη τοποθεσία και εκεί τον χτύπησαν και του άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ που είχε πάνω του.

Μάλιστα ο ένας απαίτησε από τον 15χρονο να του δώσει το ποσό των 10.000 ευρώ μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων ενώ οι δύο δράστες φέρονται να τον απείλησαν να μην μιλήσει στις Αρχές για τα όσα έγιναν

Στη συνέχεια οι δύο δράστες άφησαν τον ανήλικο ελεύθερο και τράπηκαν σε φυγή. Ο ανήλικος κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης τα όσα έγιναν και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των δύο απαγωγέων.

Κατά πληροφορίες, πρόκειται για έναν 18χρονο ο οποίος μάλιστα είχε απαιτήσει πριν λίγες από τον ανήλικο να του δώσει χρήματα.

