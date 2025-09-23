Ποια ονοματα γιορτάζουν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025.

Σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025, η εκκλησία τιμάει τη Σύλληψη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, γεγονός που αποτελεί σημαντική εορτή για την Εκκλησία

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Αγία Ραΐς η Παρθενομάρτυς

Οι Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη

Ο Άγιος Νικόλαος ο Νεομάρτυρας ο εξ Καρπενησίου

Ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο εξ Αγαρηνών

Η σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου

Η εορτή της Σύλληψης του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου θεωρείται μεγάλη δεσποτική εορτή, καθώς συνδέεται άμεσα με το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου.

Γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ίρις, Ίριδα

Ξανθίππη, Ξάνθιππος

Πολυξένη

Ραΐς, Ραΐσα

Ο Ζαχαρίας, ιερέας της φυλής Αβιά, και η σύζυγός του Ελισάβετ, συγγενής της Παναγίας, ζούσαν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού, αλλά παρέμεναν άτεκνοι. Κατά τη θυσία στον ναό, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον Ζαχαρία και του ανήγγειλε ότι η προσευχή του εισακούστηκε: θα αποκτούσαν υιό, τον οποίο θα ονομάσουν Ιωάννη.

Ο Ζαχαρίας αμφέβαλε, και γι’ αυτό έμεινε άλαλος μέχρι τη γέννηση του παιδιού. Ο Ιωάννης, που γεννήθηκε με θαυματουργικό τρόπο, προορίστηκε από την κοιλία της μητέρας του να γίνει Πρόδρομος του Μεσσία και Βαπτιστής Του στον Ιορδάνη ποταμό.