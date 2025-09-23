Σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025, η εκκλησία τιμάει τη Σύλληψη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, γεγονός που αποτελεί σημαντική εορτή για την Εκκλησία
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:
Η Αγία Ραΐς η Παρθενομάρτυς
Οι Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη
Ο Άγιος Νικόλαος ο Νεομάρτυρας ο εξ Καρπενησίου
Ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο εξ Αγαρηνών
Η σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου
Η εορτή της Σύλληψης του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου θεωρείται μεγάλη δεσποτική εορτή, καθώς συνδέεται άμεσα με το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου.
Γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Ίρις, Ίριδα
- Ξανθίππη, Ξάνθιππος
- Πολυξένη
- Ραΐς, Ραΐσα
Ο Ζαχαρίας, ιερέας της φυλής Αβιά, και η σύζυγός του Ελισάβετ, συγγενής της Παναγίας, ζούσαν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού, αλλά παρέμεναν άτεκνοι. Κατά τη θυσία στον ναό, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον Ζαχαρία και του ανήγγειλε ότι η προσευχή του εισακούστηκε: θα αποκτούσαν υιό, τον οποίο θα ονομάσουν Ιωάννη.
Ο Ζαχαρίας αμφέβαλε, και γι’ αυτό έμεινε άλαλος μέχρι τη γέννηση του παιδιού. Ο Ιωάννης, που γεννήθηκε με θαυματουργικό τρόπο, προορίστηκε από την κοιλία της μητέρας του να γίνει Πρόδρομος του Μεσσία και Βαπτιστής Του στον Ιορδάνη ποταμό.