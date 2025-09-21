Όσα δήλωσε η ίδια για το αίτημα της εκταφής.

Μηνύματα στήριξης και αλληλεγγύης στέλνει η Μαρία Καρυστιανού στον Πάνο Ρούτσι που συμπληρώνει σήμερα μία εβδομάδα απεργίας πείνας έξω από το κτίριο της Βουλής.

Η Μαρία Καρυστιανού στάθηκε στο πλευρό του πατέρα του Ντένις, στο άτυπο μνημείο των 57 θυμάτων μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη και, αφού τον αγκάλιασε, δήλωσε ότι είναι αδιανόητο για έναν γονέα που έχει θάψει το παιδί του, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής.

«Έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει πρώτον και δεύτερον, πιο σημαντικό, δεν έχουνε γίνει τοξικολογικές. Και μόνο γι' αυτό τον λόγο θα έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως εκταφή.

Και να μας δώσουν εξηγήσεις γιατί η κ. Αδειλίνη, γιατί ο κ. Μπακαΐμης, γιατί ο κ. Φλωρίδης, γιατί ο κ. Τσόγκας δεν θέλουν την εκταφή», κατήγγειλε η κ. Καρυστιανού.

Παράλληλα, η ίδια επανέλαβε την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, προκειμένου να σωθεί ο απεργός πείνας και να αναζητηθεί η αλήθεια για το έγκλημα στα Τέμπη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έχει στείλει ο Σύλλογος δελτίο Τύπου διαμαρτυρίας σε όλους τους ευρωβουλευτές στην PETI, που είναι για το κράτος δικαίου. Έχουμε στείλει στον Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη.

Έχουμε στείλει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στον Πρόεδρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Όλοι τους ονομαστικά θα λογοδοτήσουν γι' αυτό το αδιανόητο που συμβαίνει. Είναι απαράδεκτο να έχουν περάσει τόσες μέρες και το υπουργείο Δικαιοσύνης να μην κάνει τίποτα, ο Άρειος Πάγος τίποτα. Τι είμαστε; Απλά αναλώσιμοι;

Δεν έχουμε φωνή, παρουσία; Δεν μας αξίζει αυτό», σχολίασε, ενώ κατέληξε ευχαριστώντας τους πολίτες για την απογευματινή συγκέντρωση αλληλεγγύης, καθώς, όπως είπε «είναι ζήτημα όλης της κοινωνίας», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcyed9ew9zzl?integrationId=40599y14juihe6ly}