Πώς έγινε το τροχαίο. Τι λένε οι κάτοικοι.

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Βούλας αργά το χθες το βράδυ.

Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν που επέβαιναν οι δυο 30χρονοι οδηγοί. Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς καθώς τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα σε ένα σημείο στο οποίο δεν υπήρχε φανάρι.

Κάτοικοι αναφέρουν αυτό το σημείο είναι καρμανιόλα και σημειώνονται συχνά πολλά τροχαία ατυχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έκαναν κόντρες τα δύο αυτοκίνητα μεταξύ τους, ωστόσο η ορατότητα σε εκείνο το σημείο είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

Δεν έχει γίνει γνωστή η ταχύτητα με την οποία έτρεχαν τα αυτοκίνητα, ενώ το ένα καταστράφηκε ολοσχερώς από την σύγκρουση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcy6an8befvt?integrationId=40599y14juihe6ly}