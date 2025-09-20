Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της φρικτής δολοφονίας.

Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την αδελφοκτονία που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9).

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο δράστης δολοφόνησε την αδερφή του στο χολ του διαμερίσματός της, χρησιμοποιώντας μια πλαστική σακούλα ως σχοινί.

Την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να την επαναφέρουν όμως ήταν αργά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η 59χρονη γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της σήμερα το πρωί, έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μετά το φρικτό έγκλημα, ο 50χρονος, που είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, κάλεσε την Άμεση Δράση και ανέφερε στο τηλέφωνο πως είχε σκοτώσει την αδελφή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcxsd7voosw1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εντόπισαν την γυναίκα νεκρή και συνέλαβαν τον δράστη ο οποίος δεν ανέφερε τους λόγους που τον οδήγησαν στην ενέργειά του και ζητούσε μόνο τον δικηγόρο του.

Από τις Αρχές εξετάζεται αν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν την σύζυγο και άλλους συγγενείς για να διαπιστώσουν αν υπήρχαν κάποιες διαφορές.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει προκύψει να υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ θύτη και θύματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας».