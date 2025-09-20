Ο 49χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Μια τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (20.09.2025) στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ένας 49χρονος άνδρας δολοφόνησε την ίδια του την αδερφή και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία για να παραδοθεί.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Ο 49χρονος άνδρας πήρε μια σακούλα την οποία πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του, με συνέπεια να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας ήταν εκείνος που κάλεσε στο 100 και ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα.

Στο διαμέρισμα μετέβησαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, αλλά και τον καθ’ ομολογίαν δράστη.