Πτώση δέντρου σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο Μοναστηράκι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με την Αστυνομία και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα.
Η γυναίκα μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη και δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.
Στο σημείο έχει κληθεί και η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.