Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές «έπνιξε» τη γύρω περιοχή στους καπνούς ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές, ωστόσο η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

Στο σημείο σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα ενώ νωρίτερα το απόγευμα επιχειρούσαν για την κατάσβεση 4 ελικόπτερα, εθελοντές και υδροφόρες. Η κατάσβεση είναι σε εξέλιξη και οι πυροσβέστες αναμένεται να δώσουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κύριο κτίριο της επιχείρησης έχει καεί ολοσχερώς και η φωτιά έχει επεκταθεί κατά μήκος όλης της επιχείρησης ωστόσο από την πυροσβεστική είναι ακόμα επιφυλακτικοί για το μέγεθος της καταστροφής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwzfly66h2x?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς ξέσπασε η φωτιά

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας, έκαψε παλέτες κι άλλα εύφλεκτα υλικά, γεγονός που την οδήγησε να πάρει ραγδαίες διαστάσεις και να προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι άνεμοι που έπνεαν ήταν πολύ δυνατοί με τις κηλιδώσεις που δημιουργήθηκαν να περνούν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, καίγοντας ολοσχερώς και μια επιχείρηση υποδημάτων. Πλέον η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, γεγονός που βοηθά στην επιχείρηση κατάσβεσης.

{https://twitter.com/Stergiou_D/status/1969055521685504082}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwye206kif5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αρχικά στο σημείο μετέβησαν 30 πυροσβέστες και 12 οχήματα, αλλά γρήγορα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Λόγω της φωτιάς έκλεισε η λεωφόρος Τατοΐου, από τη συμβολή της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκέλειας. Η λεωφόρος Κύμης παραμένει κλειστή ενώ στην περιοχή δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση.

Μήνυμα από το 112

Το απόγευμα της Παρασκευής εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των κοντινών περιοχών, λόγω των πυκνών μαύρων καπνών και των σωματιδίων που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwxil0gawdl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα» ανέφερε το μήνυμα.

{https://twitter.com/112Greece/status/1969051101837029732}

{https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3445490332257579&set=p.3445490332257579&type=3&ref=embed_post}

{https://www.facebook.com/nikos.koutsoyrakis/videos/1560379298676396}



