«Ήχησε» το 112 για επικίνδυνους καπνούς λόγω της φωτιάς στις Αχαρνές.

Φωτιά τώρα μαίνεται σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου ξυλείας στις Αχαρνές και με μήνυμα από το 112 οι πολίτες κλήθηκαν να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους, λόγω επικίνδυνων καπνών. Η τεράστια φωτιά καίει παλλέτες σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου στις οδούς Τατοίου και Κηφισίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwvndve44gx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τιτάνια η μάχη των Πυροσβεστικών Δυνάμεων - Ρίψεις διαρκώς από 3 ελικόπτερα

Λόγω της μεγάλης έκτασης της φωτιάς ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 20 οχήματα και από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν 3 ελικόπτερα. Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες στην τεράστια μάχης της κατάσβεσης. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, λόγω των ιδιαίτερα εύφλεκτων υλικών με αποτέλεσμα πυκνοί μαύροι καπνοί να έχουν σκεπάσει το σημείο.

{https://www.facebook.com/nikos.koutsoyrakis/videos/1560379298676396/}

{https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3445490332257579&set=p.3445490332257579&type=3&ref=embed_post}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε γειτονικές εγκαταστάσεις και κατοικίες. Η περιοχή που μαίνεται η φωτιά γειτνιάζει με οικισμούς αλλά προς ωρας δεν τίθεται κίνδυνος για τις κατοικίες.

{https://www.facebook.com/kottaridis.dimitris/videos/4296544973907936}

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1969059342788821102}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwv41yn7i7t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μήνυμα από το 112 για επικίνδυνους καπνούς

Το 112 ενεργοποιήθηκε για τη φωτιά στις Αχαρνές, καθώς υπάρχουν επικίνδυνοι καπνοί. «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid034VEWyV1bqe9boDo9Cmw5dgn5R4SjjvnZfrXn4XgbU8EzGjAH3uEwAGyuRLpAux89l}

Φωτιά στις Αχαρνές: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Λόγω της φωτιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwvq1cveieh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πύρινη κόλαση στις Αχαρνές σε βιομηχανική εγκατάσταση

Η κατάσταση δυσχεραίνεται λόγω των ισχυρών ανέμων, με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό. Λόγω της επικινδυνότητας, διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Τατοΐου, από τη συμβολή της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκέλειας. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις και να αποφεύγουν την περιοχή για λόγους ασφάλειας και αποφυγής καθυστερήσεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρχών.

Μεγάλη φωτιά στις Αχαρνές σε βιομηχανική εγκατάσταση – Δύσκολη η κατάσβεση λόγω ανέμων και εύφλεκτων υλικών

H φωτιά είναι μεγάλη με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν την κατάσβεση. Λόγω των εύφλεκτων υλικών η κατάσβεση απαιτεί πολύ νερό και χρόνο. Στο σημείο επιχειρούν πολλαπλές πυροσβεστικές δυνάμεις, με οχήματα και προσωπικό να δίνουν μάχη για την προστασία των γύρω εγκαταστάσεων και κατοικιών. Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σε επιφυλακή. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από τις αρχές, οι οποίες εκφράζουν την ανησυχία τους για την πιθανή εξάπλωση της φωτιάς λόγω των ανέμων και των εύφλεκτων υλικών στον χώρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να περιορίσουν την καταστροφή και να αποτρέψουν περαιτέρω κίνδυνο για την περιοχή.

Εικόνες από την φωτιά στις Αχαρνές - Μήνυμα 112 «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Πηγή: Βούλα Κόλλια

Πηγή: Aλεξία Σβώλου

Πηγή: Γιώργος Ντούμας

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02h4eArmGzgzq1SCvGrPwLYX9wFyVSsnaAViaRPfib9WvLPNpBT9dxEDjbYJY2LnxFl&id=100063277057296}

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=24091626527182712&set=pcb.24091626880516010}