Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και για την απεργία των ταξί.

Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, εξαπέλυσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο υπουργός, ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο να αποσυρθεί η ΚΥΑ για τα ταξί, τόνισε πως «υπάρχει εδώ και εβδομάδες μια τεράστια παραφιλολογία, λέει ο ΣΑΤΑ ότι ξαφνικά η κυβέρνηση νομιμοποίησε τα τουριστικά βανάκια. Τα τουριστικά βανάκια υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει πολλά διότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση».

Πρόσθεσε πως «ο τουρισμός κάθε χρόνο στην Ελλάδα μεγαλώνει. Τα βανάκια δεν λειτουργούν μόνο στην Αθήνα, λειτουργούν παντού και επειδή υπάρχουν και κάποια νησιά στα οποία οι άδειες ταξί είναι 2-4 οι τουρίστες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, δεν μπορούν να μετακινηθούν. Υπήρχε μια λογική ότι όλο αυτό τον κλάδο πρέπει με παράλογη γραφειοκρατία, με υπερβολικές απαιτήσεις στην χαρτούρα δηλαδή έπρεπε ο πολίτης ο οποίος θα κλείσει ένα τουριστικό βανάκι να συμπληρώσει μια ολόκληρη σύμβαση λες και αγοράζει ένα σπίτι, ένα παράλογο πράγμα το οποίο προφανώς είχε γίνει για λόγους σκοπιμότητας. Εμείς απλοποιήσαμε τη γραφειοκρατία και εξομοιώσαμε και τα πρόστιμα για τις ίδιες ποινές που κάνουν οι υπόλοιποι επαγγελματίες του κλάδου, αυτό έγινε δεν άλλαξε κάτι άλλο».

Παράλληλα τόνισε, «το ότι μειώσαμε τη γραφειοκρατία σε έναν κλάδο είναι και ιδεολογικό στοίχημα της κυβέρνησης, δεν το κάνουμε μόνο για τα τουριστικά βανάκια το κάνουμε και για τα ταξί. Για παράδειγμα το αίτημα το οποίο μας έχουν κάνει για τα πειρατικά γιατί υπάρχει πολύ πειρατεία, εμένα μου το είπανε τον Απρίλιο 10 Σεπτεμβρίου βγήκε μια άλλη ΚΥΑ η οποία λεει ότι ψηφιοποιήθηκε το μητρώο των νομίμων αδειών και άρα έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι και με ένα απλό έγγραφο το οποίο βρίσκεις στο gov.gr μπορείς να βλέπεις αν είναι νόμιμος ο ταξιτζής ή αν είναι πειρατικό. Ένα αίτημα του κλάδου ικανοποιήθηκε, το ίδιο θα γίνει και με τις μετατροπές που θέλουν σε 9θέσια. Θέλουν για παράδειγμα οι οδηγοί ταξί να ανταγωνίζονται τα βανάκια και θέλουν να μετατρέπουν όποτε θέλουν εκείνοι τις άδειές τους από 4θέσια σε 9θέσια, να τα κάνουν οι ίδιο βανάκια, τους το επιτρέπουμε αυτό. Δεν τα λένε αυτά όμως!».

Επίθεση σε Λυμπερόπουλο

Μιλώντας, δε, πιο συγκεκριμένα για τον κ. Λυμπερόπουλο, είπε: «Καταλαβαίνω ότι μάλλον υπάρχει μια διάθεση από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο όχι γενικά από τους οδηγούς ταξί, από τους συνδικαλιστές ξεκινάει αυτό και συγκεκριμένα από έναν ο οποίος θρέφεται από την κόντρα. Θέλει να μην λυθούν τα προβλήματα γιατί όσο δεν λύνονται τα προβλήματα υπάρχει και ο ίδιος. Ο κ. Λυμπερόπουλος δεν θέλει να λυθούν τα προβλήματα, ο άνθρωπος είναι ανίκανος για διάλογο. Θρέφεται από την κόντρα». Και πρόσθεσε: «Με ποιο σκεπτικό πήγε και ξήλωσε αυτός και η ομάδα του την πινακίδα που ενημερώνει τους τουρίστες από το αεροδρόμιο πόσο είναι η σταθερή τιμή μετακίνησης από το αεροδρόμιο προς την Αθήνα. Με ποια λογική έβαλε συνδικαλιστή του σε τηλεοπτική εκπομπή να πει ψέματα ότι δήθεν δεν έχουν λύσει το θέμα με τα πειρατικά ενώ βγήκε η ΚΥΑ στις 10 Σεπτεμβρίου; Ενημέρωσε το κοινό και τους συναδέλφους του;

Αναφερόμενος στα τουριστικά βανάκια, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε πως: «Το τρίωρο ισχύει όπου παραβιάζεται είναι μια παράνομη πράξη, ελέγχεται από την Αστυνομία επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να διαχωρίζεται το συγκοινωνιακό έργο, άλλο έργο κάνει το ταξί άλλο έργο κάνουν τα τουριστικά βανάκια τα οποία απευθύνονται σε άλλο κοινό, ας διαβάσουν όμως τη λέει η ΚΥΑ και ας μην ακούνε τις υπερβολές και τα ψέματα».

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου τα πρόστιμα από τη χρήση καμερών

Όσον αφορά τους λεωφορειοδρόμους, η απόφαση, όπως είπε ο ίδιος, δεν αλλάζει και θα αρχίσουν να έρχονται κλήσεις στο police.gov.gr, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου . «Μέχρι σήμερα, έχουν μπει 10 κάμερες, βγαίνει διαγωνισμός για 600 ακόμη, που θα μπουν όταν συμβασιοποιηθεί. Σε αυτήν τη φάση, εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που θέλει χρόνο, προκειμένου να αντιληφθεί πότε υπάρχει παράβαση. Μια κάμερα πιάνει χιλιάδες παραβιάσεις του ΚΟΚ σε μία ημέρα, οι οποίες ενδεχομένως δεν υπάρχουν, χρειάζεται φιλτράρισμα. Δεν είμαστε σήμερα έτοιμοι».

Σχετικά με το αίτημα των οδηγών ταξί να αλλάξει ο χρόνος της υποχρεωτικής αντικατάστασης με ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως «είναι ένα αίτημα των ταξί και είμαστε σε διάλογο μαζί τους, αυτό στο οποίο είμαι σύμφωνος οδηγός ταξί ο οποίος είναι και ο ίδιος ιδιοκτήτης άδειας και ο ίδιος οδηγός, είναι άνθρωπος του μεροκάματου δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του δεν το βλέπει επιχειρηματικά, δεν είναι ιδιοκτήτης πολλών αδειών αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει η κυβέρνηση να τον εξοντώσει οικονομικά με κάτι τέτοιο. Άρα είμαι σύμφωνος να γίνει ένας διαχωρισμός και το μέτρο δεν θα ισχύσει για αυτούς, θα ισχύσει για αυτούς που επενδύουν, αγοράζουν μια άδεια, θα ισχύσει για εταιρείες, θα ισχύσει για ξεχωριστές κατηγορίες».