Σήμερα αλλά και αύριο, μέχρι το μεσημεράκι, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα έχουμε δυνατούς βοριάδες και θα φθάσουμε και τα 8 μποφόρ.

Από εκεί και μετά πέφτουν τα μποφόρ και από την επόμενη εβδομάδα πλέον θα είμαστε πολύ καλά.

Ο αντικυκλώνας καλύπτει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Οι κακοκαιρίες συναντούν αυτόν σαν εμπόδιο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν από μέσα και να κινούνται γύρω γύρω.

Αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό καθώς συνδιάζεται με χαμηλές πιέσεις, έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται διαφορά πίεσης γιαυτό και έχουμε δυνατούς βοριάδες και μελτέμια κυρίως προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Σήμερα, ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα, δηλαδή στην ανατολική και νότια Θεσσαλία, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο αλλά και τη βόρεια Κρήτη θα δούμε να σχηματίζονται κάποια σύννεφα, σύννεφα του βοριά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι άνεμοι μπορούν να φθάσουν σε εντάσεις τα επίπεδα θυέλλης. Προσοχή στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Καθώς ο άνεμος αυτός αλληλεπιδρά με την οροσειρά της Πίνδου κατέρχεται από τα δυτικότερα τμήματα αυτής, με αποτέλεσμα ο άνεμος αυτός να λειτουργεί σαν καταβάτης για τα δυτικά ηπειρωτικά, όπου θα φθάνει τα 6 με 7 μποφόρ.

Στη βόρεια Ελλάδα κάνει κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ και η Αττική έχει τη ψυχρούλα της, ιδαίτερα στα βόρεια τμήματά της.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία προς τις θαλάσσιες εκτάσεις.

Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φθάσει 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ προς την περιοχή της Κρήτης θα δούμε 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, λίγα σύννεφα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Επιμένουν οι βοριάδες και ο υδράργυρος έως και 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλή ημέρα, μέτριο βοριαδάκι και θερμοκρασία έως και 27 βαθμούς το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα, 28 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι βοριάδες θα επιμείνουν μέχρι και την Κυριακή. Την Κυριακή θα παρουσιάσουν μία βελτίωση και από Δευτέρα περιορίζονται ακόμα περισσότερο μέσα στο Αιγαίο και έτσι η ανομβρία συνεχίζεται με σχετικά καλές θερμοκρασιακές τιμές.

Ίσως στο τέλος της άλλης εβδομάδας δούμε μια κακοκαιρία να μας προσεγγίζει από την περιοχή της Ιταλίας και ίσως να μας δώσει κάποιες βροχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwh08i5u0nd?integrationId=40599y14juihe6ly}