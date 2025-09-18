Από τη σύγκρουση στη λεωφόρο Βουλιαγμένης έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα.

Τροχαίο δυστύχημα με μια γυναίκα ηλικίας 64 ετών να χάνει τη ζωή της σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το ΙΧ της 64χρονης κινείται στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν ένα δεύτερο όχημα καρφώνεται στην πίσω πλευρά του.

Από τη σύγκρουσή τους, τα δύο οχήματα πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκαν με τρίτο ΙΧ και ένα ταξί.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της η 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcvoojqxav9t?integrationId=40599y14juihe6ly}